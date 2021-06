Covid: nel bollettino 7 contagiati su 397 tamponi. Tasso di positività all’1,7 per cento

Nel bollettino di oggi – venerdì 18 giugno – ci sono 7 nuovi positivi su 397 tamponi processati con un tasso di positività dell’1,7 per cento. I guariti sono 8 e non ci sono stati decessi e ricoveri. In ospedale restano 6 pazienti mentre gli attualmente positivi in regione sono 81. I nuovi casi sono a Campobasso (3) a Guardialfiera (2) e a Civitanova e Sepino (un solo contagio per comune).