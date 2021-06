57 second read

Carovilli, scatta divieto di sosta per il rifacimento dell’asfalto

Sono iniziati a Carovilli i lavori per il rifacimento dell’asfalto lungo il tratto di strada interno che dal Comune arriva fino a San Pietro Avellana.

Il miglioramento del manto stradale rappresenterà sicuramente per i turisti in arrivo quest’estate un incentivo per visitare le terre dell’Alto Molise.

Proprio a causa dei lavori, il Comune fa rende noto che è entrato in vigore un divieto di sosta per le auto sulla porzione di strada provinciale che va dal bivio verso la staione fino a Fonte Curelli,