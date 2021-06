Calcio, Eccellenza, domani finalissima a Selvapiana, in palio un posto in serie D tra Aurora Alto Casertano – Isernia In palio un posto in quarta serie

Finalissima play off in Eccellenza, domani pomeriggio alle 16.00, presso lo stadio Selvapiana di Campobasso. Aurora Alto Casertano ed Isernia hanno guadagnato la possibilità di giocarsi la serie D in uno scontro diretto decisivo per assegnare il titolo. Nell’anno della pandemia, la formula messa a punto dalla Lnd Molise ha funzionato e garantirà una rappresentante della nostra regione nel prossimo torneo di quarta serie.

LE DUE FINALISTE:

la squadra della provincia di Caserta, da anni partecipa al torneo molisano. Prima con il nome di Capriatese, ora Aurora Alto Casertano, i biancorossi sono senza dubbio dei molisani acquisiti dopo tantissimi anni di militanza nella nostra regione. In questa stagione la squadra diretta da mister De Rosa non ha mai perso, un solo pareggio maturato nella sfida, inutile ai fini di classifica, contro il Termoli circa tre settimane fa. Un percorso senza battute d’arresto, con la vittoria maturata anche nello scontro diretto con l’Isernia, sfida giocata a Capriati al Volturno chiusa sul 2 a 1 con le reti di Poziello e Panico, prima della marcatura messa a segno da Lombardi per i biancocelesti.

Proprio l’Isernia vuole riscattare la sconfitta in campionato e regalare alla tifoseria il salto in serie D. Il campo di Selvapiana è sicuramente un’arma in favore della squadra di mister Di Rienzo, considerato che il Lancellotta ha lo stesso manto in erba naturale. Una condizione che potrebbe favorire Pettrone e compagni, ovviamente parliamo di semplici dettagli. La finale è la finale e come vediamo a tutti i livelli può succedere davvero di tutto.

L’ atto conclusivo è senza dubbio una vetrina importantissima per il calcio molisano, una vittoria per il presidente Di Cristinzi che ha sempre creduto nella ripresa del torneo. Telemolise Sport come sempre in prima fila, con la diretta della gara e collegamenti con a Tutto Campo e Domenica Sport per seguire ogni attimo della sfida tra Aurora Alto Casertano ed Isernia.