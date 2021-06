Prevenzione su strada, installati due cartelli di rallentamento a Carovilli

Share on Twitter

Share on Facebook

L’Associazione di volontari “Salviamo l’orso”, che da tempo mette in campo attività per salvare l’orso marsicano dall’estinzione, ha voluto ribadire l’importanza della prevenzione su strada a tutela della sicurezza dei cittadini e della fauna selvatica.

Nel farlo, il gruppo ha installato due cartelli di rallentamento, riportanti la dicitura “La velocità uccide gli orsi e voi stessi, rallentare!”, sulla SP Carovillense che costeggia la zona della Riserva Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo.

Di seguito, il commento degli organizzatori: “La prevenzione su strada non è mai troppa per la sicurezza della fauna selvatica e della nostra. Ieri abbiamo voluto ribadire questo messaggio installando due cartelli “Rallentare” sulla SP Carovillense, la strada che costeggia la RNO Montedimezzo, una delle core area della Riserva Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo. Si tratta di un’area di grande pregio naturalistico e che attrae anche molti visitatori ed escursionisti, soprattutto a partire da questo periodo in cui finalmente si ha maggiore libertà di spostamento, dopo le chiusure dovute alla pandemia, e la bella stagione favorisce l’esplorazione di aree così belle.

Anche l’orso predilige questi luoghi, percorrendoli di tanto in tanto in cerca di cibo nei densi boschi, e dimostrando che l’Alto Molise costituisce una delle aree di espansione della sua specie. Nell’ambito delle azioni per la “Comunità a Misura d’Orso”, presto i lavori saranno completati anche con relativa segnaletica orizzontale. Raccomandiamo agli automobilisti della SP Carovillense e di tutte le strade che attraversano le terre dell’orso di guidare sempre con prudenza, specialmente di notte.“