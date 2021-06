59 second read

Nuoto, Trofeo Sette Colli in gara anche Andrea Magri Andrea magri gareggerà sabato mattina nei 200 stile libero.

Andrea Magri atleta della società sportiva M2, quest’anno in prestito all’Aurelia Nuoto, parteciperà alla 58° edizione del Trofeo Sette Colli, che tra otto giorni a Roma, dal 25 al 27 giugno, ospiterà nello Stadio del Nuoto del Foro Italico, moltissimi big del nuoto mondiale che il mese prossimo saranno impegnati ai Giochi Olimpici di Tokjo.

Andrea magri gareggerà sabato mattina nei 200 stile libero. La qualificazione al Sette Colli rappresenta un altro grande risultato per la società presieduta da Amelia Mascioli, e per tutto lo staff tecnico.

Fonte. Ufficio stampa