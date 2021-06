Larino, riaprono l’Anfiteatro e Villa Zappone

Share on Twitter

Grazie alla rinnovata collaborazione con la Soprintendenza tornano ad essere fruibili l’Anfiteatro e l’intera area archeologica di Villa Zappone. Gli orari di apertura valevoli per tutto l’anno, sono dal martedì al sabato dalle 9 del mattino alle 15.

Dal mese di luglio e, così anche in agosto, l’intera area sarà invece fruibile, sempre dal martedì al sabato dalle 9 alle 15, compreso il 14 agosto, mentre le domeniche dalle 9 alle 18, grazie alla convenzione in essere tra la Sovrintendenza e il Comune di Larino.

L’ingresso all’area archeologica è quello principale di Villa Zappone.

“Come amministrazione, stiamo stilando – ha detto il sindaco Pino Puchetti – il cartellone del programma estivo nell’ambito del quale alcuni eventi avranno luogo nella prestigiosa cornice dello storico sito.

Il tutto sempre compatibilmente con il rispetto della normativa anti Covid”.