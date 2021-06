Calcio, Eccellenza, domenica la finalissima play off tra Aurora Casertano ed Isernia Le due favorite si sfidano per un posto in serie D

Tutto pronto per la finalissima play off del campionato di Eccellenza. Al Selvapiana, di Campobasso, si sfidano sabato pomeriggio Aurora Alto Casertano e Città d’Isernia Fraterna Roccasicura. Una sfida decisiva che assegnerà il titolo di campione dell’Eccellenza molisana con la promozione nel campionato di serie D, per la stagione 2021/2022. Una gara in assoluta parità, senza vantaggi, infatti, al termine di 90 minuti di gioco regolari, in caso di segno X, saranno disputati i tempi supplementari. Qualora dovesse permanere la situazione di parità anche al termine dei tempi extra si procederà all’effettuazione dei calci di rigore.

La finale da tutti attesa, tra le due squadre favorite già all’epoca del “primo campionato”, iniziato a settembre e chiuso definitivamente il 24 ottobre 2020 con la sesta giornata. A seguire lo stop per la pandemia e la ripresa, con la nuova modalità messa a punto dal presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi, lo scorso 25 aprile. Un mini campionato con gare di sola andata, sino a decretare le due finaliste al termine delle semifinali play off. L’ultimo atto domani pomeriggio, una gara unica nel suo genere, per decretare la rappresentante del Molise che farà compagnia al Vastogirardi nel prossimo torneo di Serie D.

Pronostici in parità, oggettivamente in gara secca può succedere di tutto, le due antagoniste hanno tutte le carte in regola per portare a casa il match. Esperienza, qualità, società forte alle spalle, tutti questi elementi li ritroviamo sia nell’Aurora Alto Casertano sia nell’Isernia. Due società che da circa un anno programmano il salto di categoria e non hanno mai staccato la spina anche nel momento dello stop. Nei mesi dove non si era a conoscenza degli esiti della stagione sportiva, le due società hanno programmato il ritorno in campo con allenamenti personalizzati per i giocatori. Appuntamento a domenica, ore 16.00, diretta con Telemolise Sport canale 112 e collegamenti live con A Tutto Campo e Domenica Sport.