Isernia, città ancora più verde

Nuovi interventi per arricchire il verde pubblico a Isernia. Ben 65 alberi sono stati collocati lungo i marciapiedi delle vie cittadine, in sostituzione di altrettante piante ormai secche da tempo.

Lo ha reso noto l’assessore comunale Domenico Chiacchiari, che ha inoltre precisato che i nuovi alberi sono delle specie ligustrum, prunus e biscus, e sono stati impiantati nelle seguenti strade :

Via Giovanni XXIII, 13 alberi;

Via Sturzo, 2 alberi;

Via Latina, 8 alberi;

Via XXIV Maggio, 14 alberi;

Viale Aquilonia, 1 albero

Via Bachelet, 3 alberi

Corso Marcelli, 1 albero

Parchetto Le Piane, 1 albero

Corso Risorgimento, 22 alberi

«In settimana – ha aggiunto Chiacchiari – si procederà anche a rinnovare le fioriere delle rotonde stradali, e ulteriori piantine di fiori saranno collocate nei grandi vasi distribuiti su corso Garibaldi. L’amministrazione comunale – ha concluso l’assessore – rivolge costante attenzione alla cura di tutto ciò che concerne il verde e il decoro urbano. E i cittadini dimostrano di apprezzare questo proficuo impegno».