Esami di Maturità, via alle prove per 2.585 studenti molisani

La campanella, si fa per dire,è suonata stamattina, 16 giugno, alle 8.30. Ma non saranno esami con il rito al quale siamo stati abituati negli anni. Niente prove scritte multiple e poi l’orale. Gli esami di Stato, a causa della pandemia, si tengono in una sorta di modalità ridotta: tutto in presenza, ma con una sola prova, un colloquio della durata di circa un’ora per ogni candidato, colloquio che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato agli studenti dai Consigli di classe nei mesi scorsi (elaborato che poi i candidati hanno dovuto trasmettere entro la fine di maggio).

In Molise gli studenti alle prese con la Maturità sono complessivamente 2.585. Nel dettaglio 2.022 in provincia di Campobasso e 563 in quella di Isernia. L’elaborato è stato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi con integrazioni relative anche a eventuali competenze individuali presenti nel curriculum dello studente.

L’elaborato può avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio e valorizzare le peculiarità e il percorso personale compiuto dai ragazzi. Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono molte. Ci sono, ad esempio, Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico, Matematica e Fisica per il Liceo scientifico, Lingua e cultura straniera per il liceo linguistico. E ancora, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Discipline pittoriche per il Liceo artistico, Economia aziendale per l’Istituto tecnico, Progettazione multimediale e Laboratori tecnici per l’Istituto tecnico settore tecnologico. Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione.