Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Molise che sono complessivamente 73 così come quello dei ricoverati per Covid, che adesso sono solo 6 e tutti al Cardarelli in Malattie Infettive. Nelle ultime ore infatti sono stati 3 i dimessi dal reparto. La Terapia Intensiva continua a non avere pazienti con Coronavirus.

Su 180 tamponi processati, 4 i nuovi positivi: 2 di Isernia , 1 di Campobasso e 1 di Baranello. Tasso di positività al 2,2%. 9 coloro che hanno di recente sconfitto il virus di cui 6 nel capoluogo. Nessun decesso, come si registra ormai da tempo.

Intanto prosegue la campagna vaccinale in Molise con un ritmo ormai consolidato. Oltre 234mila le somministrazioni nella nostra regione in cui il 55% degli abitanti ha avuto la prima dose e ben oltre il 22% la seconda.

Sul fronte vaccinazioni, la Consigliera regionale e capogruppo del Pd Micaela Fanelli ha protocollato un ordine del giorno per impegnare Toma e il Consiglio ad assicurare a tutti i molisani residenti all’estero e iscritti all’Aire la possibilità di vaccinarsi anche nella loro terra di origine, così come stabilito nella specifica ordinanza del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID 19 per gli italiani non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. “Molti di loro – ha spiegato Fanelli – questa estate, potrebbero scegliere o già lo hanno deciso, di soggiornare in Molise, tornando nei paesi di origine. Nella sezione di prenotazione aperta ai cittadini, non è presente, però – ha continuato Fanelli – così come hanno già fatto, ad esempio, l’Abruzzo, il Lazio e la Lombardia, una specifica voce per i nostri corregionali che vivono stabilmente all’estero e sono regolarmente iscritti Aire”.