Calcio a 5, A1, da domani via alla Poule Scudetto. Da assegnare il titolo di campione d’Italia

Il 37esimo scudetto si assegnerà a Pesaro con una Final Four fra Italservice e Feldi Eboli, Meta Catania e Came Dosson a partire da domani. La rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia da un parte (Pesaro – Eboli), una sfida inedita che porterà di sicuro una storica finalista dall’altra. Came Dosson e Meta Catania apriranno la Final Four in programma al PalaPizza da domani sino a lunedì 21 giugno. L’andata della prima semifinale fra trevigiani e siciliani si disputerà domani alle 17.30, a seguire (ore 20.30) Pesaro-Feldi: entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su PMGSport Futsal.

Il giorno dopo si torna subito in campo, stesso impianto e medesimi orari: Came-Meta alle ore 17.30, Pesaro-Feldi alle 20.30. Anche la finale sarà doppia: gara-1 il 20 giugno (ore 21), gara-2 il 21 (ore 20.30), tutte e due in diretta tv. Nelle semifinali passerà il turno chi avrà realizzato più gol nel doppio confronto, in caso di parità dopo gli 80’ effettivi, si disputeranno i tempi supplementari; qualora persistesse il risultato di parità, avanti le meglio classificate. In questo caso Italservice Pesaro e Came Dosson hanno un lieve vantaggio. In finale, invece, in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5’ ciascuno ed eventualmente i tiri di rigore.

SERIE A – PLAY OFF SCUDETTO (il quadro generale)

QUARTI DI FINALE

1) ITALSERVICE PESARO-SIGNOR PRESTITO CMB 8-3 (gara-1 5-2, gara-2 4-5)

2) FELDI EBOLI-SYN-BIOS PETRARCA 4-4 (7-1)

3) CAME DOSSON-SANDRO ABATE AVELLINO 4-2 (8-5, 1-2)

4) ACQUA&SAPONE UNIGROSS-META CATANIA BRICOCITY 1-2 (7-0, 3-4)

FINAL FOUR – PALA NINO PIZZA – PESARO

SEMIFINALI (and. 17/06, rit. 18/06)

X) ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI

Y) CAME DOSSON-META CATANIA BRICOCITY

FINALE (and. 20/06, rit. 21/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y