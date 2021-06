La Camera di Commercio del Molise ha approvato un bando per l’assegnazione di borse di studio, rivolto a giovani fino ai 30 anni di età, che siano studenti universitari o studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Si tratta di un’iniziativa promossa da Unioncamere con la quale l’Ente ha l’obiettivo di sostenere studenti che si trovano in condizione di disagio a causa dell’emergenza Covid-19.

La somma stanziata di 66mila euro sarà così suddivisa: 29 borse di 2.mila euro ciascuna, destinate a studenti regolari iscritti all’Università all’anno accademico 2020/2021 o immatricolati all’anno accademico 2020/2021, e 10 borse di studio di 800 euro ciascuna destinate agli studenti frequentanti corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’anno 2020/2021, finalizzati ad ottenere il diploma di Tecnico Superiore.

Gli studenti devono trovarsi in condizioni di disagio, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tale da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi. Le situazioni di difficoltà dovranno essere adeguatamente documentate e dovranno ricadere in una delle ipotesi specifiche previste dal bando.

Le domande possono essere presentate a partire dal 30 giugno.

Tutte le informazioni, il bando e gli allegati sono disponibili nella sezione “Borse di studio per studenti” all’interno dell’area tematica di “Giovani e Orientamento al lavoro” presente in home page.

Per ulteriori chiarimenti è sempre possibile contattare l’Ufficio al numero 0874-471556 oppure scrivendo a scuola.lavoro@molise.camcom.it