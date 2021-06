Aperto il centro raccolta rifiuti, il Comune di Roccavivara informa i cittadini. In via Fontana, è stato aperto il centro di raccolta rifiuti con i seguenti giorni di apertura: lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Presso il suddetto centro di raccolta sarà possibile conferire i seguenti rifiuti: carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro, farmaci scaduti, pile esauste, olio vegetale. L’amministrazione comunale fa presente agli utenti che la principale metodologia di smaltimento dei rifiuti resta la raccolta porta a porta. Il centro di raccolta serve per conferire eventuali esuberi di rifiuti. Inoltre, ogni primo mercoledì del mese, verrà effettuata a domicilio la raccolta di Raee (medi e grandi elettrodomestici) e Ingombranti (rifiuti particolarmente grandi, es. divani, poltrone, tavoli, materassi, reti). Il ritiro a domicilio deve essere prenotato telefonando al numero verde 800 199 708 (solo da numeri fissi) o al numero 0865 290645 (da cellulare) entro e non oltre il sabato mattina precedente. Per ogni utenza il limite massimo da rispettare è di 3 pezzi.