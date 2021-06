Vaccini, appello di Fismu a Speranza e Toma: “Nuovo accordo nazionale su green pass, centralità dei medici di famiglia, subito fascicolo elettronico nazionale”

“I problemi e gli errori derivanti dalla somministrazione di Astra Zeneca sono anche conseguenza della marginalizzazione del ruolo dei medici di famiglia (lasciati oltretutto con poche dosi, senza personale amministrativo e infermieristico) e dell’aver privilegiato gli hub”. Questa la denuncia di Ernesto La Vecchia segretario regionale di Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-Fismu (affiliata Cisl Medici) del Molise.

“Casi come quello di Camilla Canepa – sottolinea – avvengono perché assistiamo a vaccinazioni di massa in hub, oltretutto in assenza di un fascicolo elettronico del cittadino, nazionale e condiviso, che contenga tutte le informazioni sanitarie del vaccinando. Ciononostante se la vaccinazione fosse stata affidata al medico di famiglia, la conoscenza del paziente avrebbe forse potuto evitare la tragedia. Si tratta, appunto, del tanto sottovalutato rapporto fiduciario medico-paziente, che avrebbe consentito una più attenta e consapevole scelta nella somministrazione del tipo di vaccino da inoculare”.

“Purtroppo – continua il segretario regionale – in questi mesi la medicina generale (di famiglia) è stata marginalizzata dalla campagna vaccinale, non è stato fornito il supporto di personale infermieristico e amministrativo, e spesso sono state inviate dosi con il contagocce”.

Quindi La Vecchia fa un appello al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al presidente della Regione, Donato Toma: “Impariamo dagli errori, puntiamo su tre questioni: la campagna vaccinale dei richiami si affidi alla medicina generale (con personale amministrativo e infermieristico adeguato da mettere a disposizione), si chiariscano i contorni del funzionamento della ‘green pass’, si implementi davvero il Fascicolo Unico Nazionale e in tal senso si faccia subito un accordo nazionale, semplice e chiaro. Le Regioni e la Sisac non indugino, si convochi il tavolo di trattativa”.