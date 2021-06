Ripartenza post-Covid per le imprese altomolisane, Di Tanna: “La crisi è di portata devastante”

Amato Nicola Di Tanna, Presidente dell’Associazione “Progetto Capracotta”, ha analizzato accuratamente le difficoltà di ripartenza delle imprese post-Covid. La pandemia, infatti, ha messo a dura prova le aziende artigiane delle zone altomolisane che hanno visto una notevole riduzione di fatturato.

Di Tanna, a tal proposito, ha sintetizzato soluzioni di rilancio e di tutele economiche da mettere in campo: “La pandemia ha messo a nudo la fragilità della rete delle piccole e medie imprese artigiane dell’alto Molise, lasciate aperte dal governo e serrate dal mercato. Non è solo un problema, pur grave, di perdita di mercato e di Pil, ma di cultura creativa che non sarà trasmessa alle future generazioni. La crisi è di portata devastante e le risposte necessarie devono essere straordinarie, immediate ed incisive.

Le misure che da mesi sono in campo rispondono ad una prima emergenza di sopravvivenza, di conservazione. Per assoluta necessità il settore è aggrappato alle residue risorse proprie, agli ammortizzatori sociali, ai sussidi e agevolazioni di accesso alla liquidità. Ma non basta. Bisogna essere presenti come sistema Italia: rafforzare le reti di protezione alle singole imprese sul territorio offrendo agli artigiani servizi efficienti ed efficaci per la fruizione degli ammortizzatori sociali, di assistenza nell’accesso al credito, ai contributi a supporto del fermo di impresa.

Nell’immediato vanno attivati tavoli di coordinamento delle istituzioni locali, in primis con la Regione Molise, per assistere le imprese sul territorio, per definire le priorità di crescita e per far partecipare fattivamente le imprese alle politiche regionali e nazionali di rilancio del settore. Questa è la portata della crisi, consapevoli che in Italia il settore è depositario di un patrimonio inestimabile di sapere materiale, del saper fare, contribuendo in misura rilevante al primato del Made in Italy nel mondo.”