Montaquila, Suv esce fuori strada: scontro con le auto di un concessionario

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 158 “Valle del Volturno” nella zona territoriale di Montaquila. Un Suv Maserati di grossa cilindrata condotto da un uomo di origini campane e’ improvvisamente uscito fuori strada terminando la sua corsa con un violento impatto all’interno del parcheggio di un noto concessionario della zona.

L’impatto ha causato danni alla struttura esterna del concessionario, recinzione e cancello d’ingresso.

Diverse le auto in sosta danneggiate dopo lo scontro. Ancora da quantificare la conta dei danni. Illeso il conducente del mezzo che ha provocato l’incidente. Sano e salvo anche il titolare del concessionario che in quel momento si trovava nel suo ufficio di lavoro a pochi metri dal luogo dell’impatto.

Sul posto per accertare la dinamica dell’incidente i Carabinieri del Radiomobile di Venafro e quelli di Montaquila.

Una delle cause potrebbe essere stata anche la velocità , soprattutto sul tratto stradale in questione, dove da tempo anche i commercianti della zona chiedono una postazione autovelox fissa per regolamentare maggiormente la marcia degli automobilisti.