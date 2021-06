In Consiglio regionale si è discusso di sanità, lavoro e assistenza a i fragili

Seduta del Consiglio regionale che ha esaminato una serie di argomenti iscritti all’ordine del giorno.

In apertura di seduta si è svolta l’interrogazione con risposta orale, a firma del Consigliere Fanelli, avente ad oggetto “Valorizzazione turistica dell’area di Montenero di Bisaccia – Progetto detto “South Beach” – D.G.R. n. 67 del 29-03-2021. Chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale “.

Ha fornito risposta il Presidente della Regione Donato Toma, l’interrogante Fanelli si è detta non soddisfatta.

Il Consiglio ha quindi iniziato ad esaminare la mozione, a firma dei Consiglieri Iorio e Romagnuolo, avente ad oggetto “Trasferimento di competenza e gestione dell’impianto sperimentale d’acquacoltura e delle attività progettuali ad esso collegate, dal Centro Ecosistemi Marini e Pesca IZSAM – Termoli al reparto Allevamenti e Sperimentazione IZSAM-Teramo”.

L’atto di indirizzo è stato presentato all’Aula dal Consigliere Angelo Michele Iorio, è seguito l’intervento del Vice Presidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno.

La mozione è stata approvata con voto unanime dell’Assise. Con il provvedimento di indirizzo assunto il Consiglio regionale, nel sottolineare che l’IZSAMTermoli è sede del “ Centro Ricerche Ecosistemi marini e Pesca “ ( UOS) , già Centro Sperimentale Regionale per la Pesca ed Acquacoltura ed afferisce al Laboratorio Ecosistemi Acquatici e Terrestri (UOC) di Teramo, e che lo stesso è dotato di un impianto pilota sperimentale per specie ittiche marine ed è stato istituito nell’ambito degli interventi programmati con delibera CIPE n.17/2003, ha preso atto di come il Direttore Generale del medesimo Istituto, con adeguamento organizzativo n. 104 del 05/01/2021, ha disposto che “con effetto immediato la competenza e la gestione

dell’impianto sperimentale di acquacoltura disponibile presso il Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca e delle attività di ricerca ad esso collegate vengano trasferite al reparto Allevamenti e Sperimentazione Animale (Teramo.)”. Pertanto, il Consesso impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a promuovere un incontro con il Direttore Generale ed il presidente dell’IZSAM per concordare la programmazione e valorizzazione dell’istituto sul territorio regionale

e quindi anche nella sede di Termoli.

L’Assemblea, nel corso della seduta, ha valutato anche altri atti di indirizzo, nessuno dei quali, però, ha raggiunto il numero sufficiente di consensi per essere approvato.