Covid: un solo nuovo contagio su 393 tamponi. Scende a 78 il numero degli attualmente positivi in regione

Un solo contagiato in regione nelle ultime 24 ore, una persona di Isernia, su 393 tamponi. Il tasso di positività è allo 0,2 per cento. C’è però un nuovo ricovero in malattie infettive, un paziente di Bojano. Sale così a 9 il numero dei ricoverati al Cardarelli. Nel bollettino anche 7 guariti. Il numero degli attualmente positivi scende così a 78.