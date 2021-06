Agnone: docente positivo a test rapido, insegnanti faranno esami online

Un docente della Commissione dell’Istituto Marinelli di Agnone è risultato positivo al test rapido e per questo domani nella sua scuola gli esami cominceranno con gli studenti in presenza e gli insegnanti online. Una decisione assunta a seguito di un confronto tra Asrem, Ufficio Scolstico regionale e il presidente della Commissione, Luigi Petrone. Ieri mattina, a scuola, si era svolta la riunione plenaria per l’avvio degli Esami di Stato a cui aveva partecipato il docente che, qualche ora dopo, ha comunicato la positivita’ al Covid. Ora dovra’ essere sottoposto a tampone molecolare, ma in attesa neppure gli altri cinque docenti e il presidente di Commissione, che hanno avuto contatto diretto con lui, potranno recarsi in aula.