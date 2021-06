Sindaco di Isernia, la Scarabeo vuole un chiarimento e Stefano Testa si candida

Prossime elezioni del sindaco di Isernia. Due i fatti nuovi della giornata, il primo è la presa di distanza di Francesca Scarabeo, dalla vicenda della famosa cena tra Aldo Patriciello ed Ettore Rosato. La senologa, in predicato per essere la candidata di un fronte unito tra Azione e Italia Viva, ha chiesto ai responsabili regionali del partito di Matteo Renzi un chiarimento. Qualora questi ultimi confermassero le affinità elettive con l’eurodeputato, la Scarabeo scaricherà Italia Viva e andrà avanti da sola, con il suo partito e la sua lista. Intanto sull’altro fronte, quello del centrodestra, c’è la presa di posizione di Stefano Testa, capogruppo in consiglio comunale della Lega, che si fa avanti in nome dell’unione di tutte le forze moderate per combattere lo spopolamento e la crisi economica causata dalla pandemia.