Covid, 26 nuovi contagi in una settimana: tasso di positività fermo all’uno per cento

Il Molise oggi inizia la sua terza settimana in zona bianca con dati sostanzialmente stabili per quanto riguarda l’andamento della pandemia. Negli ultimi sette giorni i nuovi contagiati sono stati 26 (erano stati 24 nella settimana precedente). Il tasso di positività resta fermo all’1 per cento. Gli attualmente positivi in una settimana scendono da 94 a 80 (meno 14), risalgono leggermente invece i ricoverati che oggi sono 8, mentre lunedì scorso erano 6. Resta vuota la terapia intensiva e anche nella settimana appena passata non si sono registrati decessi. I nuovi guariti sono 40 (sale così a 13.065 il numero dei molisani che hanno sconfitto il virus).