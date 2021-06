Covid, 10 positivi, di cui 7 casi Campobasso. Il tasso di positività al 2,6%

Sono dieci i nuovi positivi dai 374 tamponi processati, con il tasso di positività del 2,6%. 7 i contagi a Campobasso, 2 a Gildone ed uno a Trivento. Sono 6 i pazienti guariti, mentre non si registrano nuovi ricoveri, né vittime. Gli attualmente positivi sono 84 mentre in pazienti ricoverati in Malattie infettive del Cardarelli sono 8. I guariti, in totale sono 13.071.