Campomarino: si allarga il fronte del ‘No’ all’Eolico: giovedì confronto con la politica organizzato dal parroco

Non si abbassa l’attenzione sulla possibile realizzazione di un parco eolico tra Campomarino e Portocannone, su territori a forte vocazione agricola, dove è previsto l’esproprio di vigneti e uliveti. Giovedì alle 18 a Nuova Cliternia ci sarà un confronto a cui sono stati invitati a partecipare i consiglieri regionali, gli imprenditori locali, i sindaci di Termoli, Campomarino, Ururi e Portocannone, ci sarà anche il vescovo della Diocesi Gianfranco De Luca. Un incontro per ragionare, per chiedere alla politica di intervenire e di fare una legge che regolamenti l’utilizzo delle energie rinnovabili e che in Molise ancora non c’è. L’incontro è stato organizzato dal presidente del “Comitato per la salvaguardia del territorio molisano”, don Nicola Di Pietrantonio. Tra gli organizzatori dell’incontro anche l’ex assessore del Comune di Campomarino Anna Saracino.