Campobasso – Incidente sulla tangenziale Est, due feriti in ospedale

Incidente stradale, oggi, nel primo pomeriggio, sulla tangenziale Est di Campobasso. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e trasportate al Cardarelli. Sul posto gli agenti della Municipale, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco oltre al personale Anas. Disagi alla circolazione a cause del senso unico alternato istituito per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.