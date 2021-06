Francesca Colavita riceve l’onorificenza di Ambasciatrice del Molise nel mondo: fiera di essere molisana

Silenziosa, lo sguardo emozionato dietro la mascherina che le copre gran parte del viso. Francesca Colavita, biologa e ricercatrice molisana che ha isolato il genoma del virus Covid 19 nell’èquipe dello Spallanzani di Roma è stata insignita dell’onorificenza di Ambasciatore del Molise nel mondo 2020, conferita dalla presidenza del Consiglio regionale del Molise nel corso di una cerimonia a palazzo d’Aimmo. A consegnarle il riconoscimento il presidente Micone ed il governatore Toma.“ Ho lasciato il Molise per motivi di studio e lavoro ma un sentimento forte di fierezza e senso di appartenenza a questa bella comunità mi accompagna sempre – ha detto, con la voce un po’ tremante che tradiva l’emozione nascosta dietro la mascherina – Una terra che mi ha trasmesso valori solidi, venuti fuori in Molise anche in occasione di questa emergenza. Valori come l’umiltà, la determinazione, genuinità per me sono un bagaglio che non mi abbandona mai”. Nel corso della cerimonia è stato presentato anche il concorso il mio eroe sei tu, che ha coinvolto 11 scuole primarie e circa 500 alunni che con disegni e poesie hanno descritto la loro percezione della pandemia e di quanti, a loro giudizio, sono stati veri e propri eroi, tra i quali c’è anche, appunto la Colavita. Riconoscimenti sono stati conferiti anche al personale medico e sanitario. In prima linea, in questa pandemia anche i rappresentanti delle forze armate e di polizia, del mondo dello sport, del volontariato, del sociale, dell’informazione, della solidarietà, del mondo dell’impresa, della scuola. Anche a loro la presidenza del Consiglio regionale ha attribuito significativi riconoscimenti. “Ognuno di noi, in piccolo, ha dato il proprio contributo per affrontare ed uscire dalla pandemia – ha dichiarato, visibilmente emozionato, il presidente della Regione Toma – La battaglia non è ancora vinta, ma unendo tutti le nostre forze presto il virus sarà sconfitto”, ha concluso il governatore.