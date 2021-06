Vaccini anti Covid, le seconde dosi agli under 60 solo con Moderna o Pfizer

Il vaccino anti Covid AstraZeneca di nuovo nella bufera, dopo il decesso della 18enne Camilla, per una trombosi. Il Cts ha infatti fortemente raccomandato l’uso dei vaccini a vettore virale, come l’anglo svedese ed il monodose Johnson & Johnson solo agli over 60. Di conseguenza, tutti coloro che hanno meno di 60 anni e che hanno ricevuto AstraZeneca come prima dose, faranno il richiamo con il siero Pfizer o Moderna. “Le raccomandazioni – ha precisato il ministro Speranza – saranno tradotte dal Governo in modo perentorio”.