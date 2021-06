Cerro al Volturno, vaccine Day sabato 12 e domenica 13 giugno

L’ASREM di intesa con il Comune di Cerro al Volturno ha allestito un hub vaccinale nei locali della Scuola per il 12 e 13 giugno.

Dopo le necessarie verifiche da parte del responsabile del dipartimento di prevenzione della ASREM si è ottenuto il via libera per il Vday anche a Cerro al Volturno. Una straordinaria occasione che vede ancora una volta il Comune protagonista.

4 postazioni vaccinali, 1000 dosi distribuite nei due giorni (500 al giorno), una postazione stabile con medico della Croce Rossa Italiana e servizio d’ordine affidato ai Carabinieri della caserma di Castel San Vincenzo e della locale polizia municipale con l’ausilio di volontari.

È questa la struttura che sabato 12 e domenica 13 giugno dalle ore 09.00 alle 19.00 renderà possibile nei locali della scuola di Cerro al Volturno due giorni di vaccinazione di massa per i residenti nei comuni di Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Scapoli, Rocchetta, Cerro a Volturno, Pizzone, Montaquila, Fornelli dai 18 anni in su e che abbiano effettuato la Prenotazione per la vaccinazione.