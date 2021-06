Calcio, Serie D, ultime giornate nel torneo di quarta serie. Promosse già in quattro a chi toccherà domenica?

Altri sette giorni utili al mondo della Lnd per decretare gli ultimi principali verdetti. Chi andrà a fare compagnia in Lega Pro alle già promosse Trento, Monterosi, Seregno e Montevarchi? Rimane una situazione incerta in ogni raggruppamento. L’ultima settimana ci dirà le altre vincitrici: diciamo che nel girone A, al Gozzano basta un punto per la matematica promozione; nel girone D l’Aglianese ed il Fiorenzuola potrebbero subire l’insidia del Lentigione. Nel girone F al Campobasso mancano quattro punti, una squadra che ha media di 2,19 a partita. Nei gironi meridionali domenica il Taranto deve conservare il punto di vantaggio sul Picerno. Ricordiamo che il girone H domenica giocherà l’ultimo turno: si giocheranno Lavello – Taranto e Picerno – Gravina. I tarantini potrebbero festeggiare il ritorno nel professionismo. Nel girone I domenica si giocherà la terz’ultima con l’Acr Messina in vantaggio di quattro punti sui rivali concittadini dell’Fc Messina.

In classifica è certo di fare i play off il Notaresco, mentre è ancora in lotta l’Fc Matese. Sicuramente il pericolo maggiore è portato da quel Pineto che è andato come un rullo compressore dopo aver sconfitto i tanti contagi in rosa. Ad un certo punto gli abruzzesi, complici il lungo stop, si sono ritrovati quart’ultimi in classifica salvo risalire rapidamente la china. Sarà una bella lotta nei quartieri alti fino alla fine proprio con l’Fc Matese che vuole provare a riprendersi proprio il terzo posto.