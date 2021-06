Auto contro il guardrail, paura sulla Statale 87: feriti marito e moglie

Momenti di paura, questa mattina, sulla Statale 87 all’ingresso di Termoli. Un’auto, guidata da un uomo, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guardrail. A bordo della vettura, insieme all’uomo, 65 anni, c’erano anche la moglie e il nipote. I due coniugi sono stati trasferiti al San Timoteo in ambulanza. Non sarebbero in pericolo di vita. La famiglia proveniva da Benevento ed era diretta a Campomarino in un’area campeggio.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.