Vaccini, sabato e domenica 2800 dosi a Termoli, Bojano e Cerro al Volturno

Non sarà un vaccine day, ma poco meno di tremila persone, di tre precise aree della regione, saranno vaccinate nel fine settimana.

Le 2800 dosi Pfizer saranno somministrate nei centri vaccinali predisposti nei comuni di Cerro al Volturno, Bojano e Termoli. L’iniziativa, messa in campo dall’azienda sanitaria, serve a rimettere in carreggiata alcune aree in cui si è registrato un certo ritardo nei vaccini. Per riequilibrare questo gap, il 12 e 13 giugno mille persone di Campomarino che sono già presenti nella piattaforma delle prenotazioni saranno chiamati al Palairino di Termoli per la loro vaccinazione.

Lo stesso accadrà per un migliaio di persone che risiedono nei comuni di San Vincenzo al Volturno, Scapoli, Fornelli, Rocchetta, Pizzone e Montaquila e Cerro.

Mentre nel centro vaccinale di Bojano le rimanenti 800 dosi verranno iniettate ai cittadini di Spinete, Campochiaro, Colle d’Anchise e San Polo Matese.

Intanto, dall’ultimo bollettino diramato dall’Asrem emerge un quadro che riporta indietro lo scenario Covid a diversi mesi fa. Un solo caso riscontrato a Campobasso dai 404 tamponi processati, per un tasso di positività dello 0,2%. Nessun ricovero e nessun decesso. Nel reparto di malattie infettive del Cardarelli restano ancora ricoverati 8 pazienti, mentre in tutta la regione i positivi attuali sono 92.