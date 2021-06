Superbonus, Fanelli: “Occasione irripetibile per ristrutturare edifici Iacp”

La detrazione fiscale del 110% (il cosiddetto Superbonus) per i fabbricati degli Istituti autonomi case popolari rappresenta “un’occasione irripetibile per ristrutturare, consolidare ed efficientare, finalmente, gli alloggi di loro proprieta’” che permette “di sanare tutte le problematiche abitative, da anni lamentate dagli inquilini”. Cosi’ la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli. “Per comprendere lo stato dell’arte sugli interventi previsti, le relative progettazioni e i tempi di realizzazione – ha fatto sapere – ho chiesto al presidente della Regione, Donato Toma, e ai Commissari liquidatori dello Iacp, informazioni dettagliate sugli interventi edilizi, ex superbonus 110%, che l’Istituto ha intenzione di realizzare prima della scadenza della misura governativa, con la speranza che lo stesso si sia gia’ attivato in tal senso, avviando le procedure richieste per l’apertura, nel piu’ breve tempo possibile, dei cantieri. Altre regioni, come il Lazio – ha osservato – hanno accelerato il passo, presentando a marzo scorso il piano per l’edilizia pubblica con l’utilizzo dell’ecobonus per circa 12 mila alloggi popolari. La speranza resta, quindi, che anche il Molise sia in grado di non disperdere questa storica opportunita’ di miglioramento edilizio di cui altre realta’ territoriali hanno gia’ fatto tesoro. Non cogliere i vantaggi previsti dalla proroga della normativa – ha evidenziato l’esponente della minoranza – equivarrebbe, infatti, ad aggravare le condizioni strutturali degli alloggi Iacp, molti dei quali attendono da anni profondi interventi di manutenzione straordinaria. Senza dimenticare che, grazie al superbonus, i fabbricati potranno essere migliorati anche sotto il profilo energetico, contribuendo cosi’ a ridurre le spese di gestione e aumentare il rispetto ambientale”.