Cambio al vertice della Croce Rossa di Trivento, nominato responsabile della sede territoriale Gino Donatelli. Con ufficiale delibera dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, comitato di Campobasso, il Consiglio direttivo ha nominato Gino Donatelli responsabile della sede territoriale, che subentra al presidente uscente Maria Rosaria Pavone. Il consiglio direttivo ha nominato anche il responsabile dell’Area 2, Camilla Ciafardini. Il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, saluta il nuovo direttivo e ringrazia quello uscente, “faccio i migliori auguri al nuovo presidente Gino Donatelli e a Camilla Ciafardini – riferisce Corallo – l’auspicio è come sempre una proficua collaborazione, soprattutto in questo periodo di pandemia dove un grande contributo è arrivato proprio dalle associazioni di volontariato. Un lavoro prezioso, non solo per la Città di Trivento ma anche per l’intero territorio, mi riferisco alla distribuzione dei viveri e tante altre iniziative essenziali. Colgo l’occasione – conclude Corallo – per ringraziare il presidente uscente Maria Rosaria Pavone per il lavoro svolto in questi anni, mettendo al primo posto valori quali la solidarietà e l’impegno”.