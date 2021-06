Calcio, Serie D, domani recupero per il Vastogirardi. L’Agnonese vuole chiudere al meglio la sua stagione

Domani in campo il Vastogirardi nel recupero contro il Castelnuovo Vomano. Siamo proprio a fine stagione, la società gialloblu ha saputo della data del recupero solo lunedì. Il tempo di rivedere i programmi da parte dello staff tecnico pronto a preparare un tour de force con 4 gare da giocare in 10 giorni. Si parte domani pomeriggio al Di Tella, domenica si va a Genzano, mercoledì prossimo in casa contro la Recanatese, infine la chiusura domenica 20 giugno a Tolentino. Quattro gare conclusive per ben figurare e migliorare il bottino di punti in classifica. Questo l’obiettivo del Vastogirardi che vuole congedarsi, in particolar modo nelle gare interne, nel migliore dei modi a partire da domani contro un Castelnuovo Vomano che nel girone di ritorno ha vinto solo al Civitelle contro l’Olympia Agnonese.

Proprio i granata ospitano l’Aprilia, per la penultima uscita interna. La squadra guidata da duo Di Rosa – Rullo vuole chiudere nel migliore dei modi l’esperienza nel campionato di serie D. Prima contro l’Aprilia, a seguire nell’ultima sfida di campionato, sempre al Civitelle contro il Montegiorgio, nel mezzo l’infrasettimanale di Castelfidardo. La squadra è viva, come dimostrato nell’ultimo periodo, e vuole chiudere al penultimo posto, una posizione che potrà essere utile anche in caso di un’eventuale domanda di ripescaggio da presentare la prossima stagione.

Infine la conferma, da parte della Lnd, della disputa dei play off a fine campionato, ha dato altra linfa all’Fc Matese. I biancoverdi sono scivolati al quarto posto, dopo il recupero vinto dal Pineto contro il Castelnuovo Vomano. Sono proprio gli abruzzesi ora ad occupare il gradino più basso del podio con una lunghezza di vantaggio sulla squadra di Corrado Urbano. Un piazzamento importante perché permette di giocare la semifinale play off in casa e con i favori del piazzamento ottenuto al termine della stagione. Matese impegnato domenica a Giulianova, Galesio e compagni cercheranno di portare a casa l’intera posta in palio per accorciare sui biancocelesti, che ricevono il Castelfidardo. In caso contrario tutto rimandato allo scontro diretto, mercoledì prossimo al Ferrante si giocherà Fc Matese – Pineto.