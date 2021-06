“Turismo è cultura 2020”, ammesso a finanziamento il Comune di Castelmauro per il cortometraggio sulla vita dell’astronomo Giovanni Boccardi. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale e approvato dalla Regione Molise nell’ambito dell’azione “Molise che incanta”, volto all’animazione e al marketing territoriale, prevede un cortometraggio sulla vita dell’astronomo Giovanni Boccardo, nativo di Castelmauro, composto in parte da documentario ed in parte da fiction. Il progetto ha un costo complessivo pari a 42 mila euro, il 70% a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/20, la restante parte, pari a 12.600 euro sarà a carico del Comune di Castelmauro. Ricordiamo che l’osservatorio astronomico di Castelmauro porta il nome di Giovanni Boccardo, inaugurato nel maggio del 2008. L’astronomo, matematico e sacerdote, che fondò la Società Astronomica Italiana con sede a Torino, nacque il 20 giugno 1859 a Castelmauro. Fu uno dei primi astronomi italiani ad aderire all’International Astronomical Union.