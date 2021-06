Tentata rapina alla farmacia di Difesa Grande, ragazzo in fuga

Tentata rapina ai danni della farmacia di Difesa Grande. Un giovane, forse tra i 18 e i 20 anni, armato di coltello da cucina, ha minacciato il titolare e collaboratore, presenti in farmacia. Aveva il volto travisato dal casco, ha provato a forzare la cassa, ma non ci è riuscito e poi si è dileguato abbandonando l’arma per strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Termoli, con il reparto scientifico, per acquisire le eventuali impronte lasciate dal ragazzo.