Mondiali Virtus, le prime gare degli Azzurri

L’attesa è finita. Alle 10:45 di oggi i lanciatori Casadei, Conzo, Lella e Talocci scenderanno in pedana per la prima gara del Mondiali di atletica leggera VIRTUS, in svolgimento a Bydgoszcz (Polonia) e dedicato alla disabilità intellettivo relazionale. Sarà infatti la finale maschile del getto del peso a sancire il via del Mondiale per la nostra spedizione.

Il Team Italia targato FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), composto da 14 atleti, ha svolto nella giornata di martedì l’allenamento di rifinitura agli ordini del Referente Tecnico Nazionale Mauro Ficerai e dei Tecnici Nazionali Benedetta Bertelli, Diego Perez, Giuseppe Raffermati, Orazio Scarpa e Tiziana Secchi.

Sono state buone le risposte fornite dagli Azzurri durante l’allenamento di rifinitura, svolto allo stadio Zdzisław Krzyszkowiak. Oltre ai lanciatori, attesi dalla finale del getto del peso sia maschile che femminile (con Chiara Masia), ci saranno altri atleti impegnati in una finale diretta. Nei 10000 metri Vallone e Colasuonno cercano la conferma a livello internazionale dopo aver dominato le classifiche in Italia. Finale diretta anche per la marciatrice Clarissa Frezza, con la diciottenne romana attesa dai 5km. Infine, sarà Laura Dotto a giocarsi subito una medaglia nei 400 metri.

Cercano invece la qualificazione alle rispettive finali Koutiki e Di Maggio (400 metri) e Ndiaga Dieng (1500 metri). L’italo senegalese, giovane promessa in odore di Paralimpiade, cerca conferme su una distanza che la scorsa settimana lo ha visto conquistare una medaglia di bronzo ai World Para Athletics European Championships con il tempo di 3:57.18.

La visita dell’Ambasciatore d’Italia in Polonia, Aldo Amati, ha impreziosito la viglia delle gare di esordio per gli atleti e le atlete italiani. «Voglio mandare a questi straordinari atleti un messaggio di grande incoraggiamento», ha commentato il diplomatico. «Sono sicuro che vivranno questo Mondiale con entusiasmo e mi auguro che possano tornare in Italia con tante medaglie. Penso sia una gioia avere la possibilità di raggiungere un Paese nuovo per gareggiare e conoscere una realtà diversa da quella a cui si è abituati, soprattutto dopo aver vissuto un periodo così difficile come quello imposto dalla pandemia».

Programma orario mercoledì 9 giugno

10:45 – Getto del peso (finale maschile): Talocci, Conzo, Lella, Casadei

11:20 – 10000 metri (finale maschile): Vallone, Colasuonno

12:00 – Getto del peso (finale femminile): Masia

12:00 – 5km marcia (finale m/f): Frezza

12:30 – 400 metri (batterie): Koutiki, Di Maggio

12:40 – 400 metri (finale femminile): Dotto

12:55 – 1500 metri (batterie maschili): Dieng

