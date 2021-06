Covid: 6 nuovi positivi e un ricovero. 5 i guariti, tasso di positività all’1,18%

50 second read

I dati Covid in Molise riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem. Su 505 tamponi processati, sono 6 i nuovi positivi riscontrati di cui: 3 riguardano, ancora, Ripalimosani, 1 rispettivamente Campobasso, Isernia e Sant’Agapito. 5 i guariti e da registrare un nuovo ricovero in Malattie Infettive del Cardarelli, che fa aumentare a 8 il numero degli ospedalizzati in Molise, tutti nello stesso reparto. Il tasso di positività è di 1,18%. Anche nelle ultime ore nessun decesso. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 91.