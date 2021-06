Vaccinazioni libere, quasi 800 dosi somministrate oggi a Termoli

Quasi 800 dosi oggi a Termoli in occasione della giornata dedicata alle vaccinazioni libere con il siero Johnson&Jhonson. 450 solo al Palairino dove c’è stato un boom di 30enni. Molti erano già prenotati alla piattafomra dedicata per fascia di età, ma ancora in attesa di chiamata. Ci sono persone che hanno smontato dal turno di notte in fabbrica e sono corsi al centro, coppie, ma anche giovanissimi. Al palazzetto di piazza del Papa procede tutto in maniera spedita, con quattro postazioni di medici che si dedicano all’anamnesi. Per coloro che hanno avuto in passato problemi di allergia, si somministra prima un antistaminico e poi dopo un po’ di attesa il vacino. La voglia di uscire dalla pandemia è più forte di tutto.

Anche all’ospedale da campo del San Timoteo tanti i giovani in attesa del vaccino. Molti arrivano dai centri del Basso Molise.