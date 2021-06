“Vaccine day Molise”, in un’ora raggiunto il limite massimo di adesioni. Domani a Campobasso, Termoli e Isernia giornata dedicata alla somministrazione di Johnson&Johnson

Nel giro di un’ora tutte e 2000 le dosi di Johnson&Johnson a disposizione per il vaccine day di domani 8 giugno sono state prenotate. Alle 8 in punto si è aperta la piattaforma online per le adesioni all’iniziativa e dopo un’ora già era chiusa con la dicitura “Raggiunto il limite massimo di adesioni”.

Risposta dunque immediata da parte dei molisani ancora in attesa di immunizzazione. Giovani ma non solo. Si è prenotato anche chi ancora non viene chiamato, nonostante avesse già l’adesione effettuata.

Le somministrazioni del monodose J&J avverranno a Campobasso al Cardarelli e al Selvapiana, a Isernia all’Auditorium e al Veneziale e a Termoli a Palairino e al San Timoteo.