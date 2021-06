Si ribalta con l’auto sulla Provinciale 40: donna in ospedale

Una donna a bordo di un’auto è finita fuori strada questa mattina sulla strada provinciale 40 che collega San Martino in Pensilis a Ururi. La donna ha perso il controllo dell’auto in territorio di San Martino, ribaltandosi nei campi intorno alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che hanno dovuto liberare la conducente, rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate. E’ stata poi trasferita con un’ambulanza del 118 al San Timoteo di Termoli: ha riportato diversi traumi e ferite, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Larino.