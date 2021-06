Covid: nell’ultima settimana in Molise solo 24 nuovi contagi

Il Molise comincia oggi la sua seconda settimana in zona bianca e anche i dati dei sette giorni appena trascorsi, i primi senza coprifuoco, confermano il trend positivo che va avanti ormai da un paio di mesi. Nell’ultima settimana nessuna vittima in regione e nessun ricovero in terapia intensiva con il reparto vuoto da alcuni giorni. Continuano a diminuire i contagi: i nuovi positivi sono stati appena 24 su 2.351 tamponi processati con un tasso di positivita’ che scende all’1 per cento (nella settimana precedente i contagiati erano stati 35 e il tasso era all’1,2). Gli attualmente positivi sono ora 94 (39 in meno rispetto a lunedi’ scorso), i ricoverati in ospedale restano 6 (erano 11 lunedi’ scorso). I guariti negli ultimi sette giorni sono stati invece 63 (sale a 13.025 il numero complessivo dei molisani che hanno sconfitto il virus).