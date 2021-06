Campobasso – Avrebbero percepito indebitamente fondi del Decreto Ristori, due imprenditori nei guai

Migliaia di aziende, in tutta Italia, hanno chiuso i battenti, perché piegate dagli effetti della pandemia. Molte di esse non sono riuscite ad ottenere in tempo i ristori del danno economico subito. Altre hanno ricevuto somme talmente irrisorie del tutto insufficienti a consentire alle imprese di andare avanti. Troppi i debiti accumulati in questo anno e mezzo di crisi gravissima. Ma c’è stato anche invece, ha approfittato dell’emergenza per trarne profitto, riuscendo ad ottenere indebitamente i contributi messi a disposizione dallo Stato e destinati a sostegno delle imprese e della persone in difficoltà a causa del Covid. E’ il caso di due imprenditori campobassani, responsabili legali di quattro società di capitali scovati dalla Guardia di Finanza di Campobasso, al termine dell’inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica di Campobasso e che ha consentito l’esecuzione, su richiesta del gip del tribunale del capoluogo di regione, di due misure cautelari, con il sequestro preventivo di beni. In particolare sono stati bloccati conti correnti, depositi bancari, beni mobili e immobili, fino al raggiungimento dalla somma percepita indebitamente che ammonta ad oltre 80 mila euro. Secondo gli inquirenti i due imprenditori, all’ato della richiesta dei contributi previsti dal decreto rilancio, avrebbero dichiarato una parte di fatturato inesistente, realizzato attraverso un giro di false fatturazioni, emesse artatamente per trarre in errore la Pubblica amministrazione. Il reato ipotizzato nei confronti dei due è quello di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Intanto proseguono le indagini sugli esposti presentati dai familiari delle vittime da Covid e, più in generale sulla gestione della pandemia, dalla struttura commissariale.