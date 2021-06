Monteroduni, incendiate due auto in un parcheggio privato

Un incendio nella tarda serata di ieri a Monteroduni, ha distrutto alcune autovetture parcheggiate in un’area recintata.

A dare l’allarme un passante che ha avvisato i vigili del fuoco di Isernia, che dalla sede centrale hanno immediatamente inviato due squadre sul posto.

Anche i Carabinieri sono accorsi sul luogo dell’incendio per gli accertamenti di competenza. Per ora sconosciute le cause che avrebbero portato le auto a prendere fuoco.