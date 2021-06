Nuoto, gli esordienti dell’H2O Sport da applausi nella terza tappa della Molise Swim Cup.

Nella terza tappa della Molise Swim Cup gli Esordienti dell’H2O Sport si mettono in bella mostra evidenziando i progressi fatti con lavoro e sacrificio durante gli allenamenti. Molto interessanti i riscontri cronometrici degli atleti biancorossi che hanno limato, e di molto, i loro records personali.. Nel dettaglio questi sono i risultati maturati a Termoli. Tra gli Esordienti A Antonio Pisaturo sale sul gradino più alto del podio nei 100 dorso (1’15”) ed è quarto nei 1500 stile libero con il crono di 22’09”1. Nella gara dei 200 misti Lorena Andrea Visan centra il bronzo con il tempo di 2’54”5 chiudendo davanti alla compagna di team Nicole Santorelli, quinta con il crono di 2’56”9. Anche negli 800 metri la società del presidente Tucci si fa valere grazie a Eleonora Ronchetti, quarta in 10’53”1 con alle spalle Sofia Ventrella che completa la distanza in 11’00”9. Chiudono tra i primi dieci Simone Listorto nei 100 stile libero e 200 misti, Jacopo Marzola nei 1500 stile libero, Andrea Di Martino e Antonio Tucci nei 100 dorso, Matteo Salotto e Claudio Canulli nei 200 misti, Lucrezia Centillo e Sara Simone nei 200 misti

Nella categoria Esordienti B Vittorio Cianciullo si aggiudica i 100 dorso in 1’26” piazzamento che fa il paio con il quinto posto messo in bacheca nei 200 misti (3’11”9). Nei 50 stile Ilario Menna centra l’oro con il riscontro cronometrico di 32”7 e sale sul secondo gradino del podio nei 400 stile (5’28”2). Buona la performance di Gabriele Marchetta, bronzo nei 200 misti (3’02”7) che fa belle cose anche nei 50 stile dove è sesto con il tempo di 35”1. Michela Melone chiude ai piedi del podio i 200 misti con il tempo di 3’35”9, crono che le vale il quarto posto pari merito con la compagna di squadra Sabrina Gabrielli. Quest’ultima porta a casa anche la quinta posizione nei 50 stile in 38”9. Chiudono nella top ten Jacopo Staniscia, Samuele Iannetta nei 50 stile libero, Jacopo De Lena nei 400 stile libero, Federico Petriella, Lorenzo De Angelis e Manuel Panichella nei 100 dorso; Julian Di Giacomo e Stefano Armando Alfieri nei 200 misti, Emma Petrucci e Asia Amore nei 100 dorso, Emma Felicia De Felice nei 200 misti.

Tutta la squadra ha dimostrato un ottimo stato di forma confermando miglioramenti cronometrici e tecnici che sicuramente ci potranno regalare tante soddisfazioni non solo nella seguente stagione, ma anche nelle prossime.

Prossimo impegno per gli esordienti A domani nell’impianto olimpionico di Pietralata a Roma.

Fonte. Ufficio stampa