Il Comune di Fossalto intitola una piazza al compianto don Antonio Pizzi: per le indiscusse virtù etiche, umane e culturali. Deceduto il 15 dicembre 2020, don Antonio Pizzi è stata una figura di riferimento per l’intera comunità di Fossalto, il sindaco Saverio Nonno e la Giunta comunale hanno voluto intitolare una piazzetta al sacerdote del paese per quasi 50 anni, precisamente dal agosto 1963 al 23 novembre 2007. “L’opera sacerdotale del defunto Don Antonio Pizzi – secondo gli amministratori comunali – ha profondamente inciso nel costume etico e culturale della comunità locale, altresì arricchendola con la sua brillante vena poetica. Proficua opera pastorale profusa, non disgiunta da encomiabili sentimenti di fede, speranza e carità cristiana, riconosciutagli dalla comunità fossaltese, ben legittimano la volontà di quest’amministrazione comunale di intitolare al compianto Don Antonio Pizzi, la piazzetta antistante la sua abitazione in vita, ad imperitura memoria dei suoi meriti sacerdotali e delle sue indiscusse virtù etiche, umane e culturali”.