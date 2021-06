Covid, quattro positivi e 11 guariti. Non ci sono vittime né nuovi ricoveri

Prosegue il trend positivo in Molise sul fronte del contagio da Covid. La conferma dall’ultimo bollettino Asrem che registra quattro positivi, con il tasso di positività dell’1,03. Non si registrano vittime né nuovi ricoveri, mentre altre 11 persone sono state dichiarate guarite. Gli attualmente positivi sono 97, i pazienti ancora ricoverati al Cardarelli sono cinque, tutti in Malattie infettive. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 491 mentre i guariti in totale sono poco più di 13 mila.