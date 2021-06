Piccoli comuni, Letta nomina Micaela Fanelli responsabile nazionale per il PD

Aprile 2016, fu allora che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fece visita all’università del Molise per dare vita all’Osservatorio Nazionale sulle Aree Interne. Da allora sono passati cinque anni ma poco o nulla si è fatto.

Una nuova occasione di rilancio del tema e una possibilità concreta di intervento, arrivano adesso dalla nomina di Micaela Fanelli, capogruppo del PD in regione, a responsabile nazionale per i piccoli comuni e per la finanza locale. A designarla nell’incarico è stato il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta.

Il rilancio dei piccoli comuni e delle aree interne passa in questo particolare frangente storico anche e soprattutto attraverso un uso programmato e attento delle risorse provenienti dal recovery fund.