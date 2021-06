Indice Rt del Molise scende da 0,78 a 0,45: ora è il più basso d’Italia

Il Covid continua ad arretrare e il Molise continua a collezionare primati. Dopo mesi difficilissimi la situazione ora è all’opposto dell’inverno appena passato. Prima la notizia del record in Europa con il Molise prima regione verde d’Italia, ora il primato dell’indice Rt. Secondo il nuovo monitoraggio settimanale, diffuso oggi, scende da 0,78 di venerdì scorso a 0,45 di oggi ed è il più basso d’Italia. Altro primato è quello della terapia intensiva che si è svuotata, unico caso in Italia, con le dimissioni dell’ultimo paziente che era rimasto in rianimazione il reparto ora è vuoto. Nell’area non critica i posti occupati sono ora invece il 3 per cento. Un dato molto basso rispetto alla media nazionale e lontano dalla soglia d’allarme che è fissata al 40 per cento. Continua a scendere anche l’incidenza dei casi settimanali che ora sono 9 ogni 100mila abitanti. Tutti numeri che rendono confermata la permanenza in zona bianca anche per la prossima settimana.