Il Comune di Trivento sensibile alle tematiche ambientali. Corallo: il rispetto della natura valorizza il territorio e lo rende più accogliente. L’amministrazione comunale guidata da Pasquale Corallo fa il punto su un argomento di scottante attualità, “la nostra amministrazione è da sempre sensibile alle tematiche ambientali e ha promosso diverse iniziative sul territorio comunale a tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio – fa sapere Corallo – l’ambiente, il territorio e la relativa valorizzazione rappresentano una tematica importante e fondamentale soprattutto per i riflessi e gli effetti sulle nuove generazioni al fine di accrescere cultura e sensibilità. Si ricorda l’istituzione delle Giornate Ecologiche che hanno visto un successo di partecipazione di cittadini di ogni età e ambito sociale con il coinvolgimento di bambini, ragazzi ed adulti impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati con momenti di svago all’aria aperta e di convivialità. Purtroppo l’emergenza pandemica, con il divieto degli assembramenti, ha di fatto impedito fin ad ora il proseguo di tali eventi. Ben vengano tutte le iniziative di privati cittadini e di associazioni che ulteriormente promuovano tali tematiche. Sempre nell’ambito della tutela del territorio, in questi giorni l’Amministrazione Comunale, con l’approssimarsi delIa stagione estiva, invita tutti i cittadini, come orami da alcuni anni, a realizzare interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi privati antistanti le strade comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del nostro Comune per attuare una corretta regimentazione delle acque ed arginare anche il fenomeno del dissesto idrogeologico. Tutela del territorio è anche evitare l’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sia nelle contrade sia nel centro abitato (si sottolinea purtroppo anche il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di bottiglie e bicchieri in vetro e plastica) incrementando la raccolta differenziata che già ci vede premiati come “Comune riciclone”. L’Amministrazione Comunale, unitamente alle associazioni presenti sul territorio, cerca in ogni modo di promuovere l’immagine della nostra Trivento in Molise, in Italia e all’estero (non ultima la fortunata partecipazione alla trasmissione televisiva del “Kilimangiaro — Borgo più bello d’Italia”). Stiamo uscendo fuori dalla pandemia, le vaccinazioni dei cittadini proseguono alacremente, siamo attualmente Comune Covid free. Il Molise è da poco Zona Bianca e, bellissima notizia dell’ultima ora, è la prima zona verde italiana nell’unione europea con altre sette aree del territorio continentale. Il rilancio economico post lockdown – chiude Corallo – passa anche attraverso i tanti turisti italiani e stranieri che, ci auguriamo, verranno a visitare il nostro famoso Borgo e l’intero territorio della nostra Trivento. Collaboriamo tutti a rendere più bella ed accogliente la nostra Città. Buona estate a tutti!!!