Covid, nell’ultimo bollettino 4 positivi su 560 tamponi. Scende ancora il numero dei ricoverati: solo 5 al Cardarelli

Nell’ultimo bollettino Asrem di venerdì 4 giugno ci sono 4 nuovi positivi su 560 tamponi processati con un tasso positività allo 0,7 per cento. I nuovi contagi sono a Campobasso, Montenero di Bisaccia e Venafro. Per il resto, nessuna vittima e nessun nuovo ricovero mentre ci sono state altre due dimissioni. Scende dunque a 5 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli, nessuno di loro è in terapia intensiva. Nel bollettino anche 4 guariti.